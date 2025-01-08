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Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126 человек, ещё 188 ранены

08 января 2025 08:15
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Из-за землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР погибли 126 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Синьхуа.

Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126 человек, ещё 188 ранены-1

Фото: Pinterest

Сообщается, что землетрясение мощностью 6,8 произошло 8 января в 4:05 по московскому времени в уезде Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района. Очаг находился на глубине 10 километров. Позже сейсмологами зафиксировано 49 афтершоков.

# Землетрясение

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