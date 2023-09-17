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В Тульской области на территорию логистического центра упал БПЛА

17 сентября 2023 10:44
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На территории логистического центра в Узловском районе Тульской области упал беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщается на сайте Министерства региональной безопасности региона, передает ТАСС.

Сейчас на месте работают экстренные службы, но, по первоначальным данным, пострадавших нет, и значительного ущерба объектам инфраструктуры не нанесено. Проводятся оперативно-следственные действия.

Также ранее, 20 августа, над территорией Тульской области российской ПВО были ликвидированы два беспилотника ВСУ самолетного типа. Как говорится в сообщении Минобороны РФ, целью дронов были российские объекты. Сообщалось, что пострадавших и разрушений на земле в результате инцидента не было.

# Международная политика

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