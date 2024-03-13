Прямой эфир

Российские десантники ночью провели успешный рейд на правом берегу Днепра

13 марта 2024 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ВС РФ ночью с 12 на 13 марта провели операцию на правом берегу Днепра в Херсонской области, пишет ТАСС.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Так, штурмовой группе российской группировки войск «Днепр» удалось ликвидировать пункт управления беспилотными летательными аппаратами, станцию радиоэлектронной борьбы, а также ряд пунктов наблюдения и связи.

Также Сальдо провел параллель между данной высадкой российского десaнта и высадкой в 1944 солдат под командованием Вaсилия Маргелова для захвата первого плацдарма на правом берегу Днепра, сыгравшего большое значение в дальнейшем сломе фашистской обороны. 

# Международная политика # Василий Маргелов

Другие новости рубрики

Все новости
Путин: Украина пытается атаковать российские регионы, чтобы помешать выборам
13 марта 2024 09:14

Путин: Украина пытается атаковать российские регионы, чтобы помешать выборам

Мария Захарова рассказала о влиянии выступлений Байдена на имидж Америки
13 марта 2024 08:56

Мария Захарова рассказала о влиянии выступлений Байдена на имидж Америки

Латвия возобновила усиленный режим охраны границы с Беларусью
13 марта 2024 08:55

Латвия возобновила усиленный режим охраны границы с Беларусью