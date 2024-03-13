Российские десантники ночью провели успешный рейд на правом берегу Днепра

ВС РФ ночью с 12 на 13 марта провели операцию на правом берегу Днепра в Херсонской области, пишет ТАСС.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Так, штурмовой группе российской группировки войск «Днепр» удалось ликвидировать пункт управления беспилотными летательными аппаратами, станцию радиоэлектронной борьбы, а также ряд пунктов наблюдения и связи.

Также Сальдо провел параллель между данной высадкой российского десaнта и высадкой в 1944 солдат под командованием Вaсилия Маргелова для захвата первого плацдарма на правом берегу Днепра, сыгравшего большое значение в дальнейшем сломе фашистской обороны.