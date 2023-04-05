Вооруженные силы Украины завершили подготовку к контрнаступательной операции на Запорожском направлении.

Для контрнаступления в Запорожье со стороны ВСУ к территории области стянуты резервы личного состава, вооружения и специальной техники. Об этом сообщил лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, информирует РИА Новости. Киев ждет сигнала для начала операции, а мы в любой момент готовы встретить украинских бойцов, сказал он. По прогнозам Рогова, эта наступательная операция может стать крахом для украинской армии и режима Зеленского.