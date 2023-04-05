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Рогов заявил о готовности Украины к наступлению на Запорожском направлении

05 апреля 2023 08:06
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Вооруженные силы Украины завершили подготовку к контрнаступательной операции на Запорожском направлении.

Для контрнаступления в Запорожье со стороны ВСУ к территории области стянуты резервы личного состава, вооружения и специальной техники. Об этом сообщил лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, информирует РИА Новости. Киев ждет сигнала для начала операции, а мы в любой момент готовы встретить украинских бойцов, сказал он. По прогнозам Рогова, эта наступательная операция может стать крахом для украинской армии и режима Зеленского.

# Международная политика # Владимир Рогов

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