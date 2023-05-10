Рогов: задержанный в Запорожье террорист приехал в область со списком жертв

10 мая в Запорожской области был задержан уроженец Украины, планировавший серию убийств. Под личиной мирного жителя он прибыл на территорию Запорожья, чтобы ликвидировать отдельных лиц. Об этом сообщил руководитель движения «Мы с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Ранее УФСБ заявило о пресечении террористического акта, мишенью которого были представители местной власти, а также руководитель милиции поселка Кирилловка. Задержанный оказался украинским агентом спецслужб, выполнявшим поручение ГУР Минобороны Украины. Он сознался, что получал информацию о расположении компонентов бомбы от своего начальства.