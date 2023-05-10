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Рогов: задержанный в Запорожье террорист приехал в область со списком жертв

10 мая 2023 08:48
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10 мая в Запорожской области был задержан уроженец Украины, планировавший серию убийств. Под личиной мирного жителя он прибыл на территорию Запорожья, чтобы ликвидировать отдельных лиц. Об этом сообщил руководитель движения «Мы с Россией»  Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Ранее УФСБ заявило о пресечении террористического акта, мишенью которого были представители местной власти, а также  руководитель милиции поселка Кирилловка. Задержанный оказался украинским агентом спецслужб, выполнявшим поручение ГУР Минобороны Украины. Он сознался, что получал информацию о расположении компонентов бомбы от своего начальства. 

ФСБ России: в Запорожской области задержан планирующий теракты украинец

# Покушение # Владимир Рогов

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