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ФСБ России: в Запорожской области задержан планирующий теракты украинец

10 мая 2023 07:35
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Гражданин Украины намеревался осуществить теракты в Запорожской области против местных властей. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на ФСБ. 

Сообщается, что действия задержанного курировались украинскими спецслужбами. По заданию украинской стороны он прибыл в Запорожскую область, чтобы ликвидировать представителей местных властей, а также руководителей правоохранительных органов региона. По информации ФСБ, в момент задержания террорист пытался оказать вооруженное сопротивление. При обыске жилища, где временно проживал подозреваемый, российские спецслужбы обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства. 

# ЧП

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