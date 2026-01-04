Новогодние сани и герои мультфильмов! В Сенно местный житель создаёт объёмные фигуры

Итоги личного Года благоустройства подводит житель Сенно Александр Акулов. Благодаря его таланту и стараниям в городе уже появились десятки объемных композиций. Новогодние сани, олени, герои мультфильмов стали любимыми локациями для фотосессий у жителей райцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создавать необычные композиции Александру Акулову помогает его дочь Татьяна. Девушка рисует эскизы на стальных фигурах, а потом отец при помощи инструментов из полотна вырезает настоящие шедевры. В ход идет проволока, шайбы для болтов. Какую-то технику подсматривают в интернете, что-то придумывают сами. Творческому семейному подряду уже больше года.

Александр Акулов, житель Сенно:

Началось, если честно, все с Тома и Джерри. Мы увидели картинку, я ей сказал просто, давай ты нарисуй, и получится у нас опять же или нет. Она нарисовала контур, я вырезал болгаркой. Это сделано из металла, это и волк и заяц, и Том, и Джерри. Ну и она потом развела краску, все разрисовала.

Композиции, которые хранят тепло рук мастера, украшают не только улицы райцентра. Территория местного детского сада – настоящий вернисаж. Малыши с интересом рассматривают зубра. А воспитатели получили в помощь материал по патриотическому воспитанию.

Надежда Жигманова, заведующая детского сада №2 Сенно:

Сам за свои средства он выполнил эти фигуры, ну и в чем-то научил наших сотрудников, то есть провел своеобразный мастер-класс. То есть некоторые фигуры уже делали и наши сотрудники. Мы ему очень благодарны за это. И на многие годы вперед эти фигуры будут украшать наш детский сад.