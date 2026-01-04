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Новогодние сани и герои мультфильмов! В Сенно местный житель создаёт объёмные фигуры

04 января 2026 08:44
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Итоги личного Года благоустройства подводит житель Сенно Александр Акулов. Благодаря его таланту и стараниям в городе уже появились десятки объемных композиций. Новогодние сани, олени, герои мультфильмов стали любимыми локациями для фотосессий у жителей райцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодние сани и герои мультфильмов! В Сенно местный житель создаёт объёмные фигуры-2

Создавать необычные композиции Александру Акулову помогает его дочь Татьяна. Девушка рисует эскизы на стальных фигурах, а потом отец при помощи инструментов из полотна вырезает настоящие шедевры. В ход идет проволока, шайбы для болтов. Какую-то технику подсматривают в интернете, что-то придумывают сами. Творческому семейному подряду уже больше года.

Новогодние сани и герои мультфильмов! В Сенно местный житель создаёт объёмные фигуры-4

Александр Акулов, житель Сенно:
Началось, если честно, все с Тома и Джерри. Мы увидели картинку, я ей сказал просто, давай ты нарисуй, и получится у нас опять же или нет. Она нарисовала контур, я вырезал болгаркой. Это сделано из металла, это и волк и заяц, и Том, и Джерри. Ну и она потом развела краску, все разрисовала.

Новогодние сани и герои мультфильмов! В Сенно местный житель создаёт объёмные фигуры-6

Композиции, которые хранят тепло рук мастера, украшают не только улицы райцентра. Территория местного детского сада – настоящий вернисаж. Малыши с интересом рассматривают зубра. А воспитатели получили в помощь материал по патриотическому воспитанию. 

Новогодние сани и герои мультфильмов! В Сенно местный житель создаёт объёмные фигуры-8

Надежда Жигманова, заведующая детского сада №2 Сенно:
Сам за свои средства он выполнил эти фигуры, ну и в чем-то научил наших сотрудников, то есть провел своеобразный мастер-класс. То есть некоторые фигуры уже делали и наши сотрудники. Мы ему очень благодарны за это. И на многие годы вперед эти фигуры будут украшать наш детский сад.

Новогодние сани и герои мультфильмов! В Сенно местный житель создаёт объёмные фигуры-10

Татяна Акулова:
Мне очень приятно видеть эти фигурки на территории садика, видеть, как дети им радуются и как на них обращают внимание. Ведь они все несут за собой патриотический смысл, они все украшают нашу страну.

Творчество Александра Акулова – пример того, как красота может рождаться из самых неожиданных вещей. Мастер продолжит преображать мир вокруг себя, а жители райцентра обещают помочь с идеями и материалом.

# Творчество # Народное творчество

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