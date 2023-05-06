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Еврокомиссия предложила ввести запрет на экспорт в третьи страны, чтобы наказать Россию

06 мая 2023 08:49
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В Европейской комиссии предлагают Европейскому союзу ввести ограничение на экспорт в третьи страны для того, чтобы воспрепятствовать обходу российских санкций, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение DPA.

По информации DPA, соответствующее предложение было отправлено государствам-членам в рамках одиннадцатого пакета ограничительных мер. В документе предлагается ввести юридическую базу для введения экспортных ограничений в случаях подозрений в обходе санкций. Если этого окажется мало, предусмотрен возможный запрет на экспорт отдельных категорий товаров, особенно двойного назначения, например устройства для ночного видения, применяемые охотниками, компаниями по обеспечению безопасности и вооруженными силами.

Постоянные представители 27 стран-членов ЕС обсудят это предложение 10 мая, и Брюссель надеется принять новый, 11-й пакет санкций к концу месяца.

# Международная политика

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