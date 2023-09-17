Рогов: российские войска обратили в бегство штурмовые группы ВСУ под Работино

Российские войска отбили атаку и обратили в бегство украинские войска в окрестностях поселка Работино Запорожской области. Об этом рассказал руководитель местного общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он добавил, что боевики ВСУ несут потери и отступают под огнем артиллерии. Лучше всех показали себя бойцы 291-го полка. Также в окрестностях Работино уничтожен пункт расположения временной дислокации подразделений ВСУ.

Обстановка вокруг поселка по-прежнему остается сложной, ВС Украины не прекращают вести обстрелы и пытаются штурмовать его. За день до этого Минобороны РФ сообщило о двух отраженных атаках 47-й механизированной бригады противника.