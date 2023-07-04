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Робот-дирижёр возглавил выступление Национального оркестра Южной Кореи

04 июля 2023 12:19
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Новости Южной Кореи. Такого мир музыки, по крайней мере южнокорейский, еще не видел. Робот поднялся на дирижерскую трибуну в Сеуле, чтобы возглавить выступление Национального оркестра страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Робот-дирижёр возглавил выступление Национального оркестра Южной Кореи-1

Помощник, можно сказать, местный – разработан корейским Институтом промышленных технологий. Кто бы мог подумать, что робот дебютирует в Национальном театре, где выступают ведущие музыканты страны?!

Робот-дирижёр возглавил выступление Национального оркестра Южной Кореи-4

История, конечно, уникальная, но, учитывая уровень мероприятия, избежать критики роботу не удалось. Музыканты отметили, что машине не хватает легкости и дыхания, которыми наполнен профессиональный дирижер. А главное – робот ничего не слышит и не может подстроиться под настроение оркестра. Так что эксперимент, конечно, заслуживает внимания, но робот-дирижер явно требует доработки.

# Музыка # Марина Кишкурно # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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