Робот-дирижёр возглавил выступление Национального оркестра Южной Кореи

Новости Южной Кореи. Такого мир музыки, по крайней мере южнокорейский, еще не видел. Робот поднялся на дирижерскую трибуну в Сеуле, чтобы возглавить выступление Национального оркестра страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощник, можно сказать, местный – разработан корейским Институтом промышленных технологий. Кто бы мог подумать, что робот дебютирует в Национальном театре, где выступают ведущие музыканты страны?!

История, конечно, уникальная, но, учитывая уровень мероприятия, избежать критики роботу не удалось. Музыканты отметили, что машине не хватает легкости и дыхания, которыми наполнен профессиональный дирижер. А главное – робот ничего не слышит и не может подстроиться под настроение оркестра. Так что эксперимент, конечно, заслуживает внимания, но робот-дирижер явно требует доработки.