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RMF24: в Польше по решению суда задержаны бывший глава МВД и его зам

10 января 2024 11:14
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В Польше задержаны экс-министр МВД страны Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик, пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF24.

Задержание Каминьского и Вонсика проводилось на территории президентского дворца в Варшаве, куда они прибыли по приглашению президента Польши Анджея Дуды.

Действующий заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек 9 января 2024 года опубликовал сообщение в социальной сети X, где сказано, что Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик «задержаны в соответствии с решением суда».

# Международная политика # Мариуш Каминьский

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