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Результаты выборов в парламент Нидерландов будут известны 16 марта

15 марта 2017 18:30
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Новости Нидерландов. В Нидерландах начались выборы в нижнюю палату парламента. Избирательные участки открылись по всей стране в 09.30 по минскому времени и продолжат работу до 23.00. После их закрытия – подсчет голосов.

Участие в выборах принимают 28 партий.

Результаты выборов в парламент Нидерландов будут известны 16 марта-1

Исходя из данных предварительных опросов, явного лидера гонки нет. Вероятнее всего, основная борьба развернется между партией действующего премьера и «Партией Свободы», выступающей против иммиграции и за выход страны из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые официальные итоги выборов станут известны после полуночи, 16 марта.

# Фотофакт # Беларусь-Нидерланды

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