Результаты выборов в парламент Нидерландов будут известны 16 марта

Новости Нидерландов. В Нидерландах начались выборы в нижнюю палату парламента. Избирательные участки открылись по всей стране в 09.30 по минскому времени и продолжат работу до 23.00. После их закрытия – подсчет голосов.

Исходя из данных предварительных опросов, явного лидера гонки нет. Вероятнее всего, основная борьба развернется между партией действующего премьера и «Партией Свободы», выступающей против иммиграции и за выход страны из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.