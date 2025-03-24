Прямой эфир

Рева: Зеленский уже готов принять условия капитуляции от Трампа

24 марта 2025 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Киев уже готов принять условия сдачи, предложенные Дональдом Трампом, включая отказ от территорий, НАТО и разоружения армии. Об этом пишет РИА Новости.

Рева: Зеленский уже готов принять условия капитуляции от Трампа-1

Фото: pinterest

По его словам, в настоящее время обсуждаются гарантии безопасности для президента Украины Владимира Зеленского.

На переговорах в Эр-Рияде речь шла о защите энергоинфраструктуры, но, как отметил Александр Дубинский, решения принимались американской стороной, указывая, где нужно ставить подписи.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Самолет РФ Су-25 потерпел крушение в Приморском крае
24 марта 2025 13:02

Самолет РФ Су-25 потерпел крушение в Приморском крае

Карасин: на переговорах США и РФ по Украине обсуждаются серьезнейшие проблемы
24 марта 2025 11:39

Карасин: на переговорах США и РФ по Украине обсуждаются серьезнейшие проблемы

Суд удовлетворил прошение актера Михаила Ефремова об УДО
24 марта 2025 11:22

Суд удовлетворил прошение актера Михаила Ефремова об УДО