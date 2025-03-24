Рева: Зеленский уже готов принять условия капитуляции от Трампа

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Киев уже готов принять условия сдачи, предложенные Дональдом Трампом, включая отказ от территорий, НАТО и разоружения армии. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время обсуждаются гарантии безопасности для президента Украины Владимира Зеленского.

На переговорах в Эр-Рияде речь шла о защите энергоинфраструктуры, но, как отметил Александр Дубинский, решения принимались американской стороной, указывая, где нужно ставить подписи.