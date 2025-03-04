Reuters: Белый дом намерен смягчить антироссийские санкции

Американская администрация изучает возможность отмены российских санкций, поручив Госдепартаменту и Министерству финансов проработать варианты их смягчения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Это объясняется желанием президента Трампа наладить взаимоотношения с Москвой и положить конец конфликту в Украине. Возможно, санкции не будут сняты немедленно, и пока неизвестно, что Вашингтон потребует взамен.

Госдеп и Министерство финансов подготовят список мер для переговоров с российскими коллегами. В Белом доме, Госдепартаменте и Министерстве финансов пока не подтверждают эту информацию. Для ослабления санкций потребуется одобрение Конгресса США.