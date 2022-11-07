Разрушительные последствия оползней в Колумбии – потоки воды и грязи сносили всё, что попадалось на пути

Новости Колумбии. Сильные оползни разрушили как минимум 70 домов на севере Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего пострадал город Пиохо, где потоки воды и грязи за несколько минут снесли все, что попадалось на пути.
Новости Колумбии. Сильные оползни разрушили как минимум 70 домов на севере Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего пострадал город Пиохо, где потоки воды и грязи за несколько минут снесли все, что попадалось на пути.
82 семьи оказались без крыши над головой. Еще больше жителей – без воды и электричества, так как оползни повалили десятки опор линии электропередачи.
Из-за проливных дождей, которые не прекращаются уже двое суток, в 18-ти районах Колумбии объявлена чрезвычайная ситуация. Есть угроза сильных наводнений и возможных оползней.