Разрушительные последствия оползней в Колумбии – потоки воды и грязи сносили всё, что попадалось на пути

Новости Колумбии. Сильные оползни разрушили как минимум 70 домов на севере Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего пострадал город Пиохо, где потоки воды и грязи за несколько минут снесли все, что попадалось на пути.

82 семьи оказались без крыши над головой. Еще больше жителей – без воды и электричества, так как оползни повалили десятки опор линии электропередачи.