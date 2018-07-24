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Разоблачил школьник. В зоопарке Каира покрасили ослов, чтобы выдать их за зебр

24 июля 2018 09:20
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Новости Египта. Оригинальный ход должен был привлечь посетителей. Однако изобретательных сотрудников разоблачил школьник, приехавший на экскурсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разоблачил школьник. В зоопарке Каира покрасили ослов, чтобы выдать их за зебр-1

Из-за жары на мордах животных потекла краска. Девятиклассник запечатлел потекшие полосы и выложил снимки в сеть.

Несмотря на то, что ветеринары подтвердили, что под слоем аквагрима обычные домашние ослы, директор зоосада настаивает: зебры настоящие.

# Зоопарк # Фотофакт

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