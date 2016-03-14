Растет количество жертв теракта в столице Турции: погибли 37 человек

Новости Турции. До 37 возросло количество жертв теракта в столице Турции. За жизни более сотни пострадавших продолжают бороться медики. Мощный взрыв вблизи автобусной остановки прогремел накануне вечером. Происходящее зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Доган Асик, потерпевший:

Внутри находилось человек 40-50. Автобус замедлил движение - мимо нас ехал автомобиль - и тут мощный взрыв. Осколки и куски металла полетели на нас со всех сторон. Люди погибли буквально на моих глазах. Меня задело, я упал, и дальше ничего не помню.

Как сообщили в МИД нашей страны, белорусских граждан среди пострадавших нет. Тем временем становятся известны новые подробности кровавого теракта. Установлено, что взрыв совершили мужчина и женщина. Они использовали для этого машину, начинённую взрывчаткой. Данный автомобиль числился в угоне ещё с января. МВД страны намерено в течение дня установить личности экстремистов и назвать имена организаторов взрыва. Уже задержано 14 подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эфкан Ала, министр внутренних дел Турции:

Мы глубоко скорбим. Но я уверен, что скоро все придет в норму. Уже сейчас мы достигли конкретных результатов. Начато расследование. Задействованы все ветви служб безопасности и разведки. Я надеюсь, что в понедельник мы сможем дать более подробную информацию

Пока ответственность за нападение ни одна из террористических организаций на себя не взяла.

Напомню, только за этот год в Турции произошло пять крупных терактов. В общей сложности погибли около 200 человек.

Соболезнования в связи с терактам в Анкаре а также слова поддержки всему турецкому народу выразил Президент Александр Лукашенко: «Беларусь с глубокой болью и скорбью восприняли известие о втором за последний месяц ужасном террористическом акте в столице Турции, в результате которого погибло и пострадало большое количество людей», - говорится в соболезновании.