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Работы по опознанию погибших при пожаре в Кемерово будут проводиться не менее трёх недель

29 марта 2018 06:27
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Новости России. Опознание большинства погибших во время пожара в Кемерово потребует генетической экспертизы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в Минздраве России, работы будут продолжаться круглосуточно, понадобится не менее трех недель.

Работы по опознанию погибших при пожаре в Кемерово будут проводиться не менее трёх недель-1

А накануне в столице Кузбасса прошли первые похороны. Проводить в последний путь погибших, среди которых немало детей, пришли тысячи людей. Вчера, 28 марта, был объявлен общероссийский день траура. Беларусь также не осталась в стороне от этой трагедии.

В знак скорби и солидарности по поручению Президента в нашей стране были приспущены государственные флаги. Тысячи белорусов принесли цветы и свечи к российскому посольству в Минске и диппредставительствам в других городах.

# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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