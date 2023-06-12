Работодатели в США больше не обязаны проверять возраст детей при найме

Новости США. Детский труд в США больше не безопасен. Ряд американских штатов планируют снять ограничения с работодателей. В частности, речь идет о расширении списка работ, разрешенных для несовершеннолетних, об увеличении максимальной продолжительности смены и о возможности работать ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А работодатели больше не обязаны проверять возраст детей при найме. Однако, по мнению правозащитников, такие изменения будут иметь серьезные последствия. Только за последние пять лет произошел огромный рост числа нарушений детского труда, в том числе есть факты с летальным исходом. Несмотря на это, как минимум в 10 штатах уже сняли ограничения с работодателей. И этот список только продолжит расти.