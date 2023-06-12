Прямой эфир

Работодатели в США больше не обязаны проверять возраст детей при найме

12 июня 2023 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Детский труд в США больше не безопасен. Ряд американских штатов планируют снять ограничения с работодателей. В частности, речь идет о расширении списка работ, разрешенных для несовершеннолетних, об увеличении максимальной продолжительности смены и о возможности работать ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работодатели в США больше не обязаны проверять возраст детей при найме-1

А работодатели больше не обязаны проверять возраст детей при найме. Однако, по мнению правозащитников, такие изменения будут иметь серьезные последствия. Только за последние пять лет произошел огромный рост числа нарушений детского труда, в том числе есть факты с летальным исходом. Несмотря на это, как минимум в 10 штатах уже сняли ограничения с работодателей. И этот список только продолжит расти.

# Работа # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как зарождался тайваньский конфликт? Рассказываем историю, которой более 70 лет
12 июня 2023 19:02

Как зарождался тайваньский конфликт? Рассказываем историю, которой более 70 лет

Больной зуб Байдена послужил причиной переноса встречи со Столтенбергом
12 июня 2023 17:52

Больной зуб Байдена послужил причиной переноса встречи со Столтенбергом

ICAN: США тайно разместили ядерные боеголовки в европейских странах
12 июня 2023 17:31

ICAN: США тайно разместили ядерные боеголовки в европейских странах