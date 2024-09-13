Работники завода Boeing могут начать забастовку

Рабочие завода Boeing на Западном побережье США подводят итоги голосования по новому контракту, который вызвал много критики. Забастовка может начаться уже сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно сложным правилам профсоюза, чтобы производство остановилось, за это должны проголосовать две трети участников. В противном случае контракт вступит в силу. Предлагаемая сделка включает общее повышение зарплаты на 25 %, бонус при подписании договора в размере 3 тысяч долларов и обязательство построить следующий коммерческий реактивный самолет.

Несмотря на то, что ранее руководство профсоюза рекомендовало своим членам согласиться на эти условия, некоторые из них отреагировали гневно, многие требуют первоначально оговоренного повышения дохода на 40 % и сетуют на потерю ежегодной премии. К тому же всю неделю рабочие протестовали.