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Работники всемирно известной южнокорейской компании объявили забастовку

08 июля 2024 10:41
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Далеки от мирного решения конфликтов южнокорейские сотрудники и работодатели. Масштабная демонстрация прошла в городе Хвасон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники всемирно известной южнокорейской компании объявили забастовку-1

Работники известной всему миру компании по производству радиоэлектроники объявили трехдневную забастовку. Они просят предоставить дополнительный день отпуска и увеличить заработную плату. В противном случае протесты продолжатся. Это может нанести серьезный экономический удар по отрасли, поскольку профсоюз работников компании объединяет около 30 тысяч человек.

В прошлом месяце активисты уже предъявляли свои требования руководству. Звучали призывы также с улиц городов, тем не менее вопрос так и не был решен.

# Забастовка

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