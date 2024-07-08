Работники всемирно известной южнокорейской компании объявили забастовку

Далеки от мирного решения конфликтов южнокорейские сотрудники и работодатели. Масштабная демонстрация прошла в городе Хвасон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники известной всему миру компании по производству радиоэлектроники объявили трехдневную забастовку. Они просят предоставить дополнительный день отпуска и увеличить заработную плату. В противном случае протесты продолжатся. Это может нанести серьезный экономический удар по отрасли, поскольку профсоюз работников компании объединяет около 30 тысяч человек.

В прошлом месяце активисты уже предъявляли свои требования руководству. Звучали призывы также с улиц городов, тем не менее вопрос так и не был решен.