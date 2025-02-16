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Рабочие в Греции заблокировали проезд грузовикам, перевозившим взрывчатку для Киева

16 февраля 2025 13:39
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Устали от украинского конфликта и в Греции. Рабочие портового города Лаврио заблокировали проезд грузовикам, которые перевозили 350 тонн взрывчатки для Киева. Тротил предназначался для производства снарядов, которые должны были переправить в Украину, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочие в Греции заблокировали проезд грузовикам, перевозившим взрывчатку для Киева-2

Стихийная акция была спровоцирована элементарной обеспокоенностью рабочих вопросами безопасности. 18 грузовиков со взрывоопасным веществом должны были проехать по жилым кварталам, при этом на авто не было даже маркировки, предупреждающей о содержимом. Также не было предпринято никаких мер, чтобы обезопасить местное население, а ведь их жизни оказались бы под угрозой. Под давлением протестующих часть опасного груза вернули на судно. Рабочие добились того, что транспортировать его будут ночью, за расследование взялась полиция.

# Акции протеста

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