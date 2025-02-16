Рабочие в Греции заблокировали проезд грузовикам, перевозившим взрывчатку для Киева

Устали от украинского конфликта и в Греции. Рабочие портового города Лаврио заблокировали проезд грузовикам, которые перевозили 350 тонн взрывчатки для Киева. Тротил предназначался для производства снарядов, которые должны были переправить в Украину, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихийная акция была спровоцирована элементарной обеспокоенностью рабочих вопросами безопасности. 18 грузовиков со взрывоопасным веществом должны были проехать по жилым кварталам, при этом на авто не было даже маркировки, предупреждающей о содержимом. Также не было предпринято никаких мер, чтобы обезопасить местное население, а ведь их жизни оказались бы под угрозой. Под давлением протестующих часть опасного груза вернули на судно. Рабочие добились того, что транспортировать его будут ночью, за расследование взялась полиция.