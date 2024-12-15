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Пять человек убиты при стрельбе во Франции

15 декабря 2024 07:35
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Пять человек были убиты при стрельбе во Франции. Трагедия произошла в городке Ворму на севере страны. Там 22-летний житель устроил настоящую бойню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять человек убиты при стрельбе во Франции-2

Как сообщили в полиции, вначале злоумышленник расстрелял одного мужчину после чего подъехал на машине к лагерю беженцев и открыл по нему огонь – двое убиты. После этого жертвами нападавшего стали еще два сотрудника службы безопасности, местного порта. Через несколько часов молодой человек сам явился в жандармерию и добровольно сдался, признавшись в совершенном преступлении. Его мотивы неизвестны. При обыске у преступника в машине были найдены три винтовки.

# Международная политика # Новости Франции

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