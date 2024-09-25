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ПВО РФ уничтожила два беспилотника над Курской и Белгородской областями

25 сентября 2024 08:53
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Силы ПВО РФ ликвидировали 2 украинских БПЛА в районе территории Курской и Белгородской областей, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ

В ведомстве информировали, что ночью с 24 на 25 сентября текущего года ВС Украины попытались атаковать российские объекты. Для данных целей украинская сторона применила беспилотники самолетного типа. Дежурные средства ПВО РФ осуществили уничтожение двух БЛА ВСУ в небе над Белгородской и Курской областями.

# Международная политика

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