ПВО РФ уничтожила два беспилотника над Курской и Белгородской областями

Силы ПВО РФ ликвидировали 2 украинских БПЛА в районе территории Курской и Белгородской областей, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ

В ведомстве информировали, что ночью с 24 на 25 сентября текущего года ВС Украины попытались атаковать российские объекты. Для данных целей украинская сторона применила беспилотники самолетного типа. Дежурные средства ПВО РФ осуществили уничтожение двух БЛА ВСУ в небе над Белгородской и Курской областями.