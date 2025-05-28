ПВО РФ уничтожила 296 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силами ПВО РФ в течение ночи с 27 на 28 мая ликвидированы и перехвачены 296 дронов ВСУ над территориями России, пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны РФ информировали, что украинские БЛА нейтрализованы в районе территории Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Подмосковье уничтожены 42 беспилотника.

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