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Путин заявил, что Россия открыта для переговоров по зерновой сделке

04 сентября 2023 13:06
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Российская сторона выражает готовность к обсуждению зерновой сделки. Президент России Владимир Путин намерен провести обсуждение с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА Новости.

Российский лидер сообщил об этом в ходе переговоров в Сочи. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш предлагал пролонгировать зерновую сделку, но официального ответа от России ООН не последовало. Также Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что страна вернется к обсуждению зерновой сделки, как только все пункты меморандума между Россией и ООН будут выполнены.

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган

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