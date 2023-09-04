Путин заявил, что Россия открыта для переговоров по зерновой сделке

Российская сторона выражает готовность к обсуждению зерновой сделки. Президент России Владимир Путин намерен провести обсуждение с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет РИА Новости.

Российский лидер сообщил об этом в ходе переговоров в Сочи. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш предлагал пролонгировать зерновую сделку, но официального ответа от России ООН не последовало. Также Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что страна вернется к обсуждению зерновой сделки, как только все пункты меморандума между Россией и ООН будут выполнены.