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Путин рассказал, что не считает себя киборгом

27 мая 2025 14:39
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Путин рассказал, что не считает себя киборгом-0

Российский лидер Владимир Путин вспомнил, как его называли киборгом, отметив, что он предпочитает живое общение. Об этом пишет РИА Новости.

«Один достаточно близкий человек мне сказал, это не звучало как что-то такое хорошее. Он сказал: «Ну ты киборг». Не очень приятно чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», – отметил Путин.

Президент РФ также отметил, что важнее лично общаться, а не пользоваться цифровыми сервисами. Глава государства призвал создавать все условия для полноценного общения и радости в жизни.

Фото: pixabay

# общество # Владимир Путин

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