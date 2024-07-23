Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин удостоил певца Ярослава Дронова (Шамана) почетного звания «Заслуженный артист России», сообщается в указе на портале правовой информации. Об этом пишет РИА Новости.

Шаман входит в Международный союз артистов эстрады. Недавно он устроил концерт-акцию перед зданием посольства США в Москве в знак несогласия с неправомерной блокировкой российских пользователей YouTube. Во время акции на здание американского посольства был проецирован национальный флаг и звучали песни Шамана и других артистов.