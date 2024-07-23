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Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России

23 июля 2024 08:55
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Президент России Владимир Путин удостоил певца Ярослава Дронова (Шамана) почетного звания «Заслуженный артист России», сообщается в указе на портале правовой информации. Об этом пишет РИА Новости.

Шаман входит в Международный союз артистов эстрады. Недавно он устроил концерт-акцию перед зданием посольства США в Москве в знак несогласия с неправомерной блокировкой российских пользователей YouTube. Во время акции на здание американского посольства был проецирован национальный флаг и звучали песни Шамана и других артистов.

# Звезды

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