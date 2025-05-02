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Путин показал, что у него лежит в холодильнике в Кремле

02 мая 2025 13:06
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Путин показал, что у него лежит в холодильнике в Кремле-0

В преддверии выхода документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» были обнародованы кадры, на которых президент Владимир Путин демонстрирует содержимое своего холодильника и обеденного стола в своей кремлевской квартире. Об этом пишет РИА Новости.

На столе – фрукты, мед, кефир, мельницы для специй, соевый соус и папки с документами. Неподалеку на полке стоит икона Спаса Нерукотворного. 

«Чем вас порадовать, чем угостить?» – спросил Путин, доставая из холодильника кефир и а из буфета – чашки.

Фильм, приуроченный к 25-летию президентства Владимира Путина (он вступил в должность 7 мая 2000 года), выйдет в эфир 4 мая.

Фото: kremlin.ru

# Владимир Путин

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