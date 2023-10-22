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Путин по-немецки отреагировал на нападки на бывшего канцлера Германии Шрёдера

22 октября 2023 11:22
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Российский президент Владимир Путин заявил о своей озабоченности по поводу того, что Германия сближается с приверженцами нацизма на фоне критических замечаний в адрес бывшего канцлера Герхарда Шредера о его связи с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Путин отметил, что чем больше Германия дистанцируется от Шредера, тем больше она сближается со спикером канадского парламента Энтони Рота, выражающим сочувствие нацистам.

«И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки», – ответил на это Путин. 

Фразу о Шредере и Роте он повторил на немецком языке.

Ранее в канадском парламенте отдавали честь Ярославу Гуньке, в прошлом бойцу дивизии войск СС «Галичина». Это вызывало негодование во многих странах. Шредер подвергся резкой критики за свое дружественное расположение к России. Путин заявил, что Германия может гордиться таким человеком, как Шредер, заботящимся о своих людях и их интересах.

# Международная политика # Владимир Путин # Герхард Шредер

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