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Путин озвучил причину роста цен на яйца в РФ

11 января 2024 10:16
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Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа сообщил, что власти РФ не открыли своевременно импорт яиц, что повлекло за собой рост цен. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что из-за роста доходов населения выросло потребление, а объем производства остался на прежнем уровне.

Ранее замминистра сельского хозяйства Максим Титов сообщил о падении цен на яйца у производителей и ожидаемом снижении цен в торговых сетях. Причиной стабилизации цен является рост производства и ввоз продукции по нулевой пошлине. Наряду с этим некоторые российские ритейлеры приняли решение ограничить наценки на яйца.

# Продукты питания # Владимир Путин

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