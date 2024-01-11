Путин озвучил причину роста цен на яйца в РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа сообщил, что власти РФ не открыли своевременно импорт яиц, что повлекло за собой рост цен. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что из-за роста доходов населения выросло потребление, а объем производства остался на прежнем уровне.

Ранее замминистра сельского хозяйства Максим Титов сообщил о падении цен на яйца у производителей и ожидаемом снижении цен в торговых сетях. Причиной стабилизации цен является рост производства и ввоз продукции по нулевой пошлине. Наряду с этим некоторые российские ритейлеры приняли решение ограничить наценки на яйца.