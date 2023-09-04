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Путин о контрнаступлении ВСУ: это провал

04 сентября 2023 14:15
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Российский лидер Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом. Об этом он заявил в понедельник, 4 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с главой Турции Тайипа Эрдогана передает РИА Новости. 

Путин подчеркнул, что в РФ надеются, что наступательная операция ВС Украины так будет выглядеть и дальше. При этом российский лидер отметил, что Российская Федерация не отказывается от переговоров по урегулированию украинского конфликта, о чем он сегодня сообщил и турецкому лидеру Эрдогану. 

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган

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