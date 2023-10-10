Пушков призвал серьезно отнестись к словам генерала Милли о войне США с Россией

Сенатор РФ Алексей Пушков отреагировал на слова американского генерала Марка Милли о вероятном конфликте между США и Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывший глава Комитета начальников штабов США Милли высказал мнение, что в случае победы России в украинском конфликте увеличится вероятность возникновения противостояния между Москвой и Вашингтоном в течение ближайших 10-15 лет. Пушков полагает, что к словам Милли следует относиться со всей серьезностью, так как они отображают настрой в правящих кругах США.

При этом он указал на ряд факторов, способных привести к снижению степени вероятности прямого конфликта между США и Россией. Во-первых, все большее число авторитетных фигур в США рассматривают в качестве главного соперника не Россию, а Китай. Во-вторых, Пушков отметил многочисленные вызовы, заставляющие поставить под сомнение гегемонизм США. Наконец, он отметил потребность Штатов вмешиваться в несколько кризисов одновременно, чтобы сохранять свое глобальное лидерство.