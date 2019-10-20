Прорыв дамбы в Красноярском крае: задержаны директор и несколько сотрудников золотодобывающей компании

Новости России. Новые подробности трагедии в Красноярском крае России. Следователи считают, что причиной прорыва дамбы стали нарушения при проведении работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Новые подробности трагедии в Красноярском крае России. Следователи считают, что причиной прорыва дамбы стали нарушения при проведении работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержан директор и еще несколько сотрудников золотодобывающей компании, которой принадлежит прорвавшая дамба. Правоохранители выяснили, что она не была зарегистрирована в службах по надзору. Как следствие, никакие проверки на безопасность сооружения не проводились.
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Следствие назвало возможные причины ЧП
Трагедия на золотодобывающей артели произошла 19 октября. Жертвами стали 15 человек, более 10 пострадали, еще шестеро рабочих считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.
21 октября в регионе объявлено днем траура по погибшим.