Прорыв дамбы в Красноярском крае: задержаны директор и несколько сотрудников золотодобывающей компании

Новости России. Новые подробности трагедии в Красноярском крае России. Следователи считают, что причиной прорыва дамбы стали нарушения при проведении работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержан директор и еще несколько сотрудников золотодобывающей компании, которой принадлежит прорвавшая дамба. Правоохранители выяснили, что она не была зарегистрирована в службах по надзору. Как следствие, никакие проверки на безопасность сооружения не проводились.

Прорыв дамбы в Красноярском крае. Следствие назвало возможные причины ЧП