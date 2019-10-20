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Прорыв дамбы в Красноярском крае: задержаны директор и несколько сотрудников золотодобывающей компании

20 октября 2019 11:33
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Новости России. Новые подробности трагедии в Красноярском крае России. Следователи считают, что причиной прорыва дамбы стали нарушения при проведении работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прорыв дамбы в Красноярском крае: задержаны директор и несколько сотрудников золотодобывающей компании-1

Задержан директор и еще несколько сотрудников золотодобывающей компании, которой принадлежит прорвавшая дамба. Правоохранители выяснили, что она не была зарегистрирована в службах по надзору. Как следствие, никакие проверки на безопасность сооружения не проводились.

Прорыв дамбы в Красноярском крае. Следствие назвало возможные причины ЧП

Прорыв дамбы в Красноярском крае: задержаны директор и несколько сотрудников золотодобывающей компании-4

Трагедия на золотодобывающей артели произошла 19 октября. Жертвами стали 15 человек, более 10 пострадали, еще шестеро рабочих считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Прорыв дамбы в Красноярском крае: задержаны директор и несколько сотрудников золотодобывающей компании-7

21 октября в регионе объявлено днем траура по погибшим.

# Авария в России # Фотофакт

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