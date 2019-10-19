Прорыв дамбы в Красноярском крае. Следствие назвало возможные причины ЧП

Новости России. Стали известны подробности трагедии в Красноярском крае России, где утром 19 октября произошел прорыв дамбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам следователей, причиной ЧП могли стать погодные условия и износ конструкции. Однако рассматривается и версия о нарушениях при ведении работ по золотодобыче.

Данные о жертвах поступают противоречивые. По предварительной информации погибли до 20 человек. Продолжаются поиски пропавших без вести. Их осталось шесть, еще семеро рабочих найдены живыми. Поисковая операция продолжится до вечера воскресенья. На месте происшествия продолжают работать около 300 спасателей.