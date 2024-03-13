Непогода испытывает на прочность столицу Аргентины. Проливные дожди затопили улицы Буэнос-Айреса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовая эвакуация не объявлена, но некоторые жители по собственной инициативе покидают пострадавшие территории. Оставшиеся оказались в плену стихии. Машины плывут по улицам, подтоплены многие кварталы. Синоптики выпустили предупреждение второго уровня. Помогают уменьшить последствия ливней экстренные службы.