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Проливные дожди затопили улицы Буэнос-Айреса

13 марта 2024 07:30
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Непогода испытывает на прочность столицу Аргентины. Проливные дожди затопили улицы Буэнос-Айреса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди затопили улицы Буэнос-Айреса-1

Массовая эвакуация не объявлена, но некоторые жители по собственной инициативе покидают пострадавшие территории. Оставшиеся оказались в плену стихии. Машины плывут по улицам, подтоплены многие кварталы. Синоптики выпустили предупреждение второго уровня. Помогают уменьшить последствия ливней экстренные службы.

# Природные катаклизмы # Новости Аргентины

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