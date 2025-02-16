Проливные дожди вызвали мощные наводнения в американских штатах Кентукки и Теннесси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объявлено чрезвычайное положение.

Штормы охватили нижнюю долину реки Миссисипи. По данным полиции штата Кентукки, частично или полностью затоплены оказались около 20 автомагистралей. Пожарные и аварийные бригады спасают людей и домашних животных из подтопленных зданий и застрявших автомобилей. Жителям районов, до которых еще не добралась вода, настоятельно рекомендуют уезжать, чтобы избежать возможной трагедии.