Прокуратура Италии возбудила уголовные дела в связи с последствиями землетрясения

Новости Италии. Итальянская прокуратура возбудила ряд уголовных дел против компаний, которые причастны к ремонтным и строительным работам в пострадавших от землетрясения городах. Как выясняется, из 115 разрушенных до основания зданий, отнюдь не все были построены столетия назад: почти половина возведена в последние десятилетия и даже годы.

Так обстоит дело, например, со школой в Аматриче, которая простояла всего ничего, поскольку была сдана в эксплуатацию в 2012. Глава антимафиозного подразделения итальянской полиции уверен, что в реализации подрядов наверняка участвовали преступные синдикаты, так что и многие из погубленных землетрясением 290-а душ—на совести мафиозо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.