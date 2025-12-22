Новый спецпосланник Трампа подтвердил намерение присоединить Гренландию

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за назначение его на должность специального посланника в Гренландии и подтвердил цель присоединения острова к Америки. Об этом пишет РИА Новости.

Он заверил, что новый пост не будет мешать его работе в качестве губернатора.

Трамп не раз заявлял о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности, не исключая силового сценария. Бывший премьер-министр острова Муте Эгеде в свою очередь заявил, что Гренландия не продается.

Гренландия, которая является автономной частью Дании, получила право на самоуправление в 2009 году.

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