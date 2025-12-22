Прямой эфир

Новый спецпосланник Трампа подтвердил намерение присоединить Гренландию

22 декабря 2025 10:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за назначение его на должность специального посланника в Гренландии и подтвердил цель присоединения острова к Америки. Об этом пишет РИА Новости.

Он заверил, что новый пост не будет мешать его работе в качестве губернатора.

Трамп не раз заявлял о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности, не исключая силового сценария. Бывший премьер-министр острова Муте Эгеде в свою очередь заявил, что Гренландия не продается.

Гренландия, которая является автономной частью Дании, получила право на самоуправление в 2009 году.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Стоимость фьючерса на золото установила новый рекорд, превысив $4450
22 декабря 2025 09:25

Стоимость фьючерса на золото установила новый рекорд, превысив $4450

Разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США по Украине – Дмитриев
22 декабря 2025 09:10

Разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США по Украине – Дмитриев

Орбан: санкции ЕС против РФ сокрушили не российскую, а европейскую экономику
22 декабря 2025 08:33

Орбан: санкции ЕС против РФ сокрушили не российскую, а европейскую экономику