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Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года от генетической болезни

10 марта 2025 08:15
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В возрасте 22 лет принц Фредерик, племянник великого герцога Люксембургского, скончался от редкого митохондриального заболевания, обусловленного изменениями в гене POLG. Об этом пишет РИА Новости.

Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года от генетической болезни-1

Фото: pixabay

Ему поставили диагноз только в 14 лет. Его родителям сообщили о кончине сына в заявлении фонда POLG, который он основал для исследования этого заболевания.

# Некролог

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