Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года от генетической болезни

В возрасте 22 лет принц Фредерик, племянник великого герцога Люксембургского, скончался от редкого митохондриального заболевания, обусловленного изменениями в гене POLG. Об этом пишет РИА Новости.

Ему поставили диагноз только в 14 лет. Его родителям сообщили о кончине сына в заявлении фонда POLG, который он основал для исследования этого заболевания.