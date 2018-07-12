Принц Гарри и Меган Маркл позвонили в Колокол мира в Ирландии

Новости Великобритании. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл совершили поездку в Ирландию, где позвонили в Колокол мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем выступлении принц Гарри назвал отношения Ирландии и Великобритании «уникальными», подчеркнув, что их совместная история нередко оказывалась «сложной» и «трагической».

Колокол – символ примирения. Он появился к 10-летней годовщине Белфастского соглашения 1998 года об урегулировании политического конфликта в Северной Ирландии.