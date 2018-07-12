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Принц Гарри и Меган Маркл позвонили в Колокол мира в Ирландии

12 июля 2018 12:33
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Новости Великобритании. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл  совершили поездку в Ирландию, где позвонили в Колокол мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принц Гарри и Меган Маркл позвонили в Колокол мира в Ирландии-1

В своем выступлении принц Гарри назвал отношения Ирландии и Великобритании «уникальными», подчеркнув, что их совместная история нередко оказывалась «сложной» и «трагической».

Принц Гарри и Меган Маркл позвонили в Колокол мира в Ирландии-4

Колокол – символ примирения. Он появился к 10-летней годовщине Белфастского соглашения 1998 года об урегулировании политического конфликта в Северной Ирландии.

Принц Гарри и Меган Маркл позвонили в Колокол мира в Ирландии-7

Он подвешен между двумя дубами, один из которых из графства Антрим на северо-востоке Ирландии, а другой – из графства Южный Дублин.

# Королевская семья # Меган Маркл # Принц Гарри # Фотофакт

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