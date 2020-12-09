Причиной вспышки неизвестной болезни в Индии могли стать тяжёлые металлы

Новости Индии. Новые подробности расследования массового отравления на юге Индии. Причиной вспышки загадочной болезни могли стать тяжелые металлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Новые подробности расследования массового отравления на юге Индии. Причиной вспышки загадочной болезни могли стать тяжелые металлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следы свинца и никеля обнаружили в молоке и воде. Сейчас специалисты проводят экспертизу. Окончательные результаты станут известны в ближайшее время.
Напомним, с минувших выходных с симптомами неизвестной болезни в местные больницы попали более 500 жителей. Всего зафиксировано свыше 800 случаев. Один пострадавший скончался. Пациенты жаловались на внезапные обмороки, головную боль, рвоту и дрожь. Сейчас под наблюдением медиков остаются более 120 человек.