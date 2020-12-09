Причиной вспышки неизвестной болезни в Индии могли стать тяжёлые металлы

Следы свинца и никеля обнаружили в молоке и воде. Сейчас специалисты проводят экспертизу. Окончательные результаты станут известны в ближайшее время.

Напомним, с минувших выходных с симптомами неизвестной болезни в местные больницы попали более 500 жителей. Всего зафиксировано свыше 800 случаев. Один пострадавший скончался. Пациенты жаловались на внезапные обмороки, головную боль, рвоту и дрожь. Сейчас под наблюдением медиков остаются более 120 человек.