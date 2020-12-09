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Причиной вспышки неизвестной болезни в Индии могли стать тяжёлые металлы

09 декабря 2020 08:43
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Новости Индии. Новые подробности расследования массового отравления на юге Индии. Причиной вспышки загадочной болезни могли стать тяжелые металлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной вспышки неизвестной болезни в Индии могли стать тяжёлые металлы-1

Следы свинца и никеля обнаружили в молоке и воде. Сейчас специалисты проводят экспертизу. Окончательные результаты станут известны в ближайшее время.

Причиной вспышки неизвестной болезни в Индии могли стать тяжёлые металлы-4

Напомним, с минувших выходных с симптомами неизвестной болезни в местные больницы попали более 500 жителей. Всего зафиксировано свыше 800 случаев. Один пострадавший скончался. Пациенты жаловались на внезапные обмороки, головную боль, рвоту и дрожь. Сейчас под наблюдением медиков остаются более 120 человек.

# Массовое отравление # Фотофакт

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