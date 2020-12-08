Эверест вырос на 86 сантиметров. Китай и Непал назвали новую высоту горы

Эверест вырос на 86 сантиметров. Новые данные – результат совместной работы ученых из Китая и Непала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разногласия по поводу высоты впервые появились 15 лет назад. Последний виток споров начался после серии мощных землетрясений в Непале в 2015-м. Некоторые ученые высказывали предположения, что из-за природного катаклизма Эверест стал ниже. Теперь же все разногласия позади. Повторно измерив гору, специалисты заявили: отныне высота Эвереста – 8 848 метров и 86 сантиметров.