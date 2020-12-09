Папа Римский объявил об отпущении грехов покаявшимся из-за пандемии

Специальную индульгенцию в связи с коронавирусом объявил глава католической церкви Папа Римский. Всем, кто покается в течение года, даруется прощение всех грехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое милосердие прежде всего связано с чрезвычайной санитарной ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса. Особенно, по мнению понтифика, подобное духовное очищение необходимо пожилым, больным и умирающим верующим, а также всем тем, кто не может попасть к священнику для обычного отпущения прегрешений.

Единственным условием для дарования прощения для всех покаявшихся станут исповедь, причащение и молитва. И все это, как полагает Папа Римский, возможно выполнить и дома.