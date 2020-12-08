В Ереване на улицы вышли протестующие. Митинги возобновились по истечении срока ультиматума Пашиняну

Новости Армении. Блокировка дорог, столкновения и задержания. Протесты в Ереване вспыхнули с новой силой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинги возобновились после истечения срока ультиматума премьер-министру Армении.

Протестующие собрались у зданий Генпрокуратуры и службы национальной безопасности. Выкрикивая различные лозунги и обвиняя премьера в предательстве, они перекрывали центральные дороги и блокировали движение транспорта. В некоторых районах начались задержания.

Протесты в Ереване не прекращаются с тех пор, как было принято соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиционеры считают, что подписанный Пашиняном документ не выгоден для армянской стороны и, по сути, стал капитуляцией в войне.