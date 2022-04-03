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Прибалтийские страны отказались от природного газа из России

03 апреля 2022 10:38
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У населения Балтии заметно похудеют кошельки. С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России. Это означает, что потяжелеют не только коммунальные счета, но и жизнь в целом, станет еще дороже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Прибалтийские страны отказались от природного газа из России-1

На такой шаг власти Балтийских стран решились после решения москвы о переводе оплаты за газ на рубли. Теперь придется тратить запасы в газохранилищах и покупать голубое топливо у норвежской компании, которое намного дороже российского. Как отреагируют на это обычные люди – вопрос времени. Но экономические проблемы населения уже очевидны. Ведь еще до полного отказа от российского топлива многие не могли позволить себе отопление и газ.  

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# Газ # Фотофакт

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