Прибалтийские страны отказались от природного газа из России

У населения Балтии заметно похудеют кошельки. С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России. Это означает, что потяжелеют не только коммунальные счета, но и жизнь в целом, станет еще дороже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такой шаг власти Балтийских стран решились после решения москвы о переводе оплаты за газ на рубли. Теперь придется тратить запасы в газохранилищах и покупать голубое топливо у норвежской компании, которое намного дороже российского. Как отреагируют на это обычные люди – вопрос времени. Но экономические проблемы населения уже очевидны. Ведь еще до полного отказа от российского топлива многие не могли позволить себе отопление и газ.

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