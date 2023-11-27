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Из Йемена по кораблю США были выпущены две баллистические ракеты

27 ноября 2023 08:55
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Из Йемена были запущены две баллистические ракеты по военному кораблю США USS Mason. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой в Центральном командовании США.

Ракеты упали в Аденский пролив, но не причинили вреда кораблям. Они были выпущены после того, как американский военный корабль Mason прибыл на выручку танкеру Central Park, который был захвачен у берегов Йемена. Позднее стало известно, что судно не было захвачено и находится в безопасности. При этом отмечается, что пять пиратов, предположительно которые напали на танкер Central Park, были задержаны военными США.

# Международная политика

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