Из Йемена по кораблю США были выпущены две баллистические ракеты

Из Йемена были запущены две баллистические ракеты по военному кораблю США USS Mason. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой в Центральном командовании США.

Ракеты упали в Аденский пролив, но не причинили вреда кораблям. Они были выпущены после того, как американский военный корабль Mason прибыл на выручку танкеру Central Park, который был захвачен у берегов Йемена. Позднее стало известно, что судно не было захвачено и находится в безопасности. При этом отмечается, что пять пиратов, предположительно которые напали на танкер Central Park, были задержаны военными США.