Почти половина немцев считает, что в Германии надо провести новые выборы

Немцы перестали верить, что правительство способно решать постоянно возникающие и растущие проблемы в стране. Об этом говорят данные опроса, проведенного Национальным институтом исследования общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 70 % жителей уверены, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не справляется со своими обязанностями, так как за время его правления дела немцев так и не улучшилась, а принятые им решения не смогли преодолеть экономический кризис. 62 % опрошенных также сомневаются в компетенции министров финансов и экономики. А 46 % граждан считают, что в Германии надо провести новые выборы.