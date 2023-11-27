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Почти половина немцев считает, что в Германии надо провести новые выборы

27 ноября 2023 08:57
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Немцы перестали верить, что правительство способно решать постоянно возникающие и растущие проблемы в стране. Об этом говорят данные опроса, проведенного Национальным институтом исследования общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти половина немцев считает, что в Германии надо провести новые выборы-1

Почти 70 % жителей уверены, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не справляется со своими обязанностями, так как за время его правления дела немцев так и не улучшилась, а принятые им решения не смогли преодолеть экономический кризис. 62 % опрошенных также сомневаются в компетенции министров финансов и экономики. А 46 % граждан считают, что в Германии надо провести новые выборы.

# Кризис в ЕС # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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