Прямой эфир

При обрушении жилого дома в Грузии погибли 9 человек. 11 октября в стране объявлено днём траура

09 октября 2021 16:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Грузии. В связи с гибелью девяти человек при обрушении жилого дома 11 октября объявлено в Грузии днем траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При обрушении жилого дома в Грузии погибли 9 человек. 11 октября в стране объявлено днём траура-1

Трагедия произошла 8 октября в Батуми, на улице 26 Мая. Причиной стали ремонтные работы, которые проводили с грубыми нарушениями. Власти обещают наказать виновных и выплатить компенсацию пострадавшим и их семьям. Раненые, в том числе 12-летний мальчик, были доставлены в больницу, тем не менее число летальных исходов увеличилось до восьми.

При обрушении жилого дома в Грузии погибли 9 человек. 11 октября в стране объявлено днём траура-4

Одна из жертв умерла в реанимации после того, как спасатели вынесли ее из-под обломков. Завалы продолжают разбирать около 300 сотрудников местного МЧС. Предполагается, что все тела уже извлечены.

# Обрушение дома # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Афинах +22°C, в Москве +12°C. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 октября
09 октября 2021 15:52

В Афинах +22°C, в Москве +12°C. Погода в Европе на неделю с 11 по 17 октября

В Германии проходит фестиваль воздушных шаров. Посмотрите, как соревнуются лучшие пилоты
09 октября 2021 13:24

В Германии проходит фестиваль воздушных шаров. Посмотрите, как соревнуются лучшие пилоты

Статую Христа в Рио-де-Жанейро «засыпали» мусором в знак протеста против загрязнения мирового океана
09 октября 2021 12:04

Статую Христа в Рио-де-Жанейро «засыпали» мусором в знак протеста против загрязнения мирового океана