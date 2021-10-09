При обрушении жилого дома в Грузии погибли 9 человек. 11 октября в стране объявлено днём траура

Новости Грузии. В связи с гибелью девяти человек при обрушении жилого дома 11 октября объявлено в Грузии днем траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла 8 октября в Батуми, на улице 26 Мая. Причиной стали ремонтные работы, которые проводили с грубыми нарушениями. Власти обещают наказать виновных и выплатить компенсацию пострадавшим и их семьям. Раненые, в том числе 12-летний мальчик, были доставлены в больницу, тем не менее число летальных исходов увеличилось до восьми.