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При крушении легкомоторного самолёта в Бразилии погибли 7 человек

29 января 2024 12:15
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Семь человек, среди которых две женщины и 2-летний ребенок, погибли в авиакатастрофе на востоке Бразилии. Здесь потерпел крушение легкомоторный самолет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При крушении легкомоторного самолёта в Бразилии погибли 7 человек-1

Как сообщают очевидцы, он стал разваливаться еще в воздухе. Обломки упали на поле недалеко от города Итапева. Сейчас следователи выясняют, что стало причиной ЧП. Экипаж не сообщил или не успел сообщить о каких-либо технических неполадках. Известно, что самолет принадлежал частной финансовой компании, но не имел разрешения на перевозку пассажиров или выполнение коммерческих рейсов.

# Авиакатастрофа # Новости Бразилии

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