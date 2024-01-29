При крушении легкомоторного самолёта в Бразилии погибли 7 человек

Семь человек, среди которых две женщины и 2-летний ребенок, погибли в авиакатастрофе на востоке Бразилии. Здесь потерпел крушение легкомоторный самолет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают очевидцы, он стал разваливаться еще в воздухе. Обломки упали на поле недалеко от города Итапева. Сейчас следователи выясняют, что стало причиной ЧП. Экипаж не сообщил или не успел сообщить о каких-либо технических неполадках. Известно, что самолет принадлежал частной финансовой компании, но не имел разрешения на перевозку пассажиров или выполнение коммерческих рейсов.